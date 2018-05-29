Суд отправил бывшую свердловскую чиновницу в колонию за присвоение маткапитала

Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшей сотрудницы Управления социальной политики по Ирбиту и Ирбитскому району Елены Бурнатовой. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, она путем обмана похищала средства материнского капитала.

Установлено, что женщина в течение 2016 г. использовала свое служебное положение и дважды оформила фиктивные документы о приобретении за счет средств областного материнского капитала земельных участков. Подсудимая подбирала женщин, которым полагался материнский капитал, и создавала фиктивные документы, чтобы распоряжаться деньгами.

Так, при установленном размере областного материнского капитала в сумме свыше 121 тыс. руб. земельные участки Бурнатова покупала за 20 тыс. руб. Указанную разницу она присваивала себе.

При этом женщины, которым полагались средства материнского капитала, ничего не знали о совершаемых сделках.

После возбуждения уголовного дела в марте 2017 г. обвиняемая уволилась по собственному желанию. Суд назначил Елене Бурнатовой 1 год и 6 месяцев колонии общего режима.