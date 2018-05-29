Киев списал десятки погибших под Горловкой на пропавших без вести и ищет виновных в провале

Десятки украинских военнослужащих, погибших в результате недавней атаки в районе Горловки, признаны своим командованием пропавшими без вести. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Несколько десятков погибших под Горловкой до сих пор числятся пропавшими без вести (согласно внутренним документам штаба операции объединенных сил), а это значит, что их родственники не получат даже гроша за утрату кормильца", - сказал он.

В силу больших потерь наблюдается и снижение количества обстрелов территории ДНР.

"К нашему сожалению, это не является следствием того, что командование оккупационных сил вдруг вспомнило о существовании режима прекращения огня. Причина проста – провалы на поле боя вынудили командующего украинскими боевиками Сергея Наева разбираться в ситуации лично, поэтому штабы всех уровней в последние дни были практически парализованы проверками вышестоящего командования", - отметил Басурин.

По его словам, в украинских войсках имеет место противостояние между ВСУ и СБУ, и Наев пытается возложить вину на СБУ. По результатам проверки подготовлен доклад на имя начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко о несоответствии ряда должностных лиц оперативно-тактической группировки "Восток" занимаемым должностям, в том числе ее командующего Александра Красноока, который курируется СБУ.

Как сообщало Накануне.RU, недавно под Горловкой ВСУ пошли на резкое обострение, что привело к большим потерям.