"Мисс Татарстан-2006" обвинила полицейских в нападении. МВД: Произошла ошибка в объекте

‍Полиция Казани начала проверку заявления по факту задержания и применения физической силы к Виктории Буянцевой, в 2006 году завоевавшей титул "Мисс Татарстан".

Девушка опубликовала в соцсетях видео своего задержания во дворе собственного дома, обвинив полицейских в необоснованном насилии и попытке украсть ее вещи. "Вечером 23 мая мы с мамой вышли прогуляться. Возле подъезда на нас набросились трое мужчин. Двое схватили меня за руки и попытались вырвать сумочку и мобильный телефон", - рассказала Виктория.

Только когда на крики о помощи собрались прохожие, один из молодых людей показал удостоверение сотрудника правоохранительных органов и объяснил, что Буянцеву задерживают за то, что она якобы имеет при себе запрещенные вещества. Девушку доставили в отдел полиции, где никаких запрещенных веществ или предметов у нее не нашли.

После того, как ее отпустили, она сама инициировала проведение двух экспертиз. Первая показала отсутствие алкоголя или наркотиков в ее организме, вторая зафиксировала ушибы и растяжения лучезапястного сустава и плеча правой руки.

В пресс-службе казанской полиции подтвердили факт инцидента, сообщает "Российская газета". Там пояснили, что правоохранители отрабатывали оперативную информацию о "закладках" во дворе. За полчаса до задержания Буянцевой там поймали другую девушку с 0,34 грамма синтетического наркотика.

"Произошла ошибка в объекте. Выйдя из подъезда, девушка наклонилась и подобрала что-то с земли, чем привлекла к себе внимание наших сотрудников. Запрещенных предметов при ней найдено не было", - рассказала сотрудник пресс-службы УМВД Мария Киямутдинова.

Собственную проверку правомочности действий полицейских проводит и Следственный комитет России.