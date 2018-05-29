В Прикамье в первую смену детей примут 1138 лагерей

Сегодня состоялось заседание комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пермского края, на котором обсудили организацию безопасности летней детской оздоровительной кампании, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора региона.

Открывая заседание, губернатор Пермского края Максим Решетников обозначил, что в период проведения летней оздоровительной кампании надзорным органам и министерствам необходимо провести серьезную работу по обеспечению и контролю безопасности объектов отдыха и оздоровления детей.

На сегодня в крае 318 тысяч школьников. Как и в прошлом году, 90% из них будут охвачены летней кампанией. В этом году принять детей готовы более 1 200 учреждений. Это и загородные круглосуточные лагеря, и лагеря с дневным пребыванием, в том числе и палаточные.

"Безусловно, ключевая задача при организации отдыха детей в каникулы – обеспечение их безопасности. Решение этого вопроса находится на стыке сразу нескольких ведомств: МЧС, Роспотребнадзора, Минсоцразвития, Минобразования", — отметил глава Прикамья.

В своем докладе министр социального развития Пермского края Павел Фокин пояснил, что вся информация о детских оздоровительных лагерях сведена в общий реестр и размещена на портале "Пермские каникулы". Если лагерь включен в реестр, то безопасность детей в нем обеспечена. "Первый лагерь уже открылся. Всего в первую смену откроются 1138 учреждений, 91% от всех заявленных в этом году, — отметил министр. – В крае создан координационный совет по обеспечению безопасности. В этом году Роспотребнадзором ужесточены меры безопасности – каждый лагерь должен получить разрешение от санитарно-эпидемиологической службы".

Как отметила в своем выступлении заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю Людмила Акимова, в настоящее время 2% лагерей, заявившихся на прием детей этим летом, еще не получили заключения санитарно-эпидемиологической службы. Однако, экспертиза ими уже пройдена, лагеря получат подтверждающие документы в ближайшее время.

Кроме того, Людмила Акимова обратила внимание на важность соблюдения требований Роспотребнадзора в части содержания территорий оздоровительных учреждений, организации питания, обеспечения должного уровня медицинского обслуживания и на необходимость проведения инструктажа сотрудников лагерей и родителей по профилактике кишечных инфекций. Интересующие вопросы родители могут задать по горячей линии ведомства, которая проводится с 28 мая по 11 июня. Номера телефона для каждого района опубликованы на сайте Роспотребнадзора.

Заместитель начальника управления — начальник отдела государственного пожарного надзора и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю Александр Иванов доложил, что во время подготовки к летней кампании ведомством были проверены все оздоровительные учреждения края. По организации пожарной безопасности 3 лагерям были озвучены замечания, которые уже устраняются. Предполагается, что к моменту приема детей лагеря будут полностью готовы.

Также Александр Иванов отметил, что в этом году, как и в прошлом, ни один из детских лагерей не заявил о желании использовать близлежащие пляжи для отдыха детей. Однако губернатор Максим Решетников отметил, что, даже не смотря на это, ГУ МЧС по Пермскому краю совместно с главами муниципальных образований должны отнестись к этому вопросу очень внимательно. Важно обеспечить безопасность пребывания детей на воде.