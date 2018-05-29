Власти Югры решат "квартирный вопрос" с населением в новом формате

Отказ от ежемесячной компенсации в пользу субсидии, возврат 36-летних в ряды "молодых семей" и установление ценза оседлости. Завтра югорчане представят губернатору свои варианты решения проблем участников ипотечной программы. Онлайн-конференция по теме "Доступное жилье молодым" объединит получателей выплат, авторов предложений, представителей молодежного парламента, общественной палаты, органов власти и правозащитников. Ожидается, что принятые при обсуждении решения лягут в основу изменений подпрограммы, передает корреспондент Накануне.RU.

Обсуждение инициировали сами общественники - участники подпрограммы "Доступное жилье молодым". Вторую неделю в группе "Ипотечное агентство Югры" в соцсети "Вконтакте" эксперты принимают предложения и отвечают на вопросы югорчан. Итогом обсуждений станет завтрашняя онлайн-конференция, на которой активисты смогут озвучить свои идеи по совершенствованию механизма работы подпрограммы.

"Итогом общественных обсуждений и стала онлайн-конференция. Это новый формат решения проблемы: общественные активисты дают свои предложения. По сути – это новый формат включенности гражданского общества", - сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Общественники выдвинули немало предложений, которые, по их мнению, позволят улучшить положение молодых "ипотечников" Югры. Среди наиболее резонансных, например, идея "почистить" участников подпрограммы, чтобы узнать, кто действительно нуждается в господдержке, а кто взял ипотеку на вторую квартиру. Некоторые участники подпрограммы выразили готовность отказаться от ежемесячной компенсации процентной ставки в пользу субсидии.

"Я за отмену компенсации и получение ее единовременно в кратчайшие сроки, даже несмотря на то, что сумма меньше получается, так как планирую рассчитаться с кредитом как можно быстрее, а не все оставшиеся года выплачивать проценты банку. Этот взнос уменьшит ежемесячный платеж очень даже значительно, что позволит свободные оставшиеся средства отправлять на гашение основного долга. Лучше синица в руках, чем журавль в небе", - высказалась жительница Нефтеюганска Татьяна.

"Раз уж складывается такая неопределенная ситуация с субсидиями, то мое предложение такое: я, например, готова отказаться от ежемесячной компенсации, если единовременно и в полном объеме получу субсидию на двух детей. Мне кажется, для округа это неплохой вариант для решения проблемы, лучше дать желающим субсидии, чем платить нам 20 лет компенсации", - поддержала идею другая югорчанка.

Предложения касались также частичной выплаты субсидий, восстановления "ипотечников" старше 36 лет в правах на выплаты и установления ценза оседлости.

"Считаю, что справедливее нужно платить семьям, в которых один из супругов проживает в Югре 10-15 лет", - написала жительница Сургута Юлия.

Итогом обсуждения на площадке Ипотечного агентства Югры станет онлайн-конференция, на ней будут представлены топовые обобщенные предложения, которые, возможно, лягут в основу для реальных решений и действий.

Сам формат принятия решений в результате общественных обсуждений не нов для Югры. В 2014 г. таким образом в подпрограмму были возвращены многодетные семьи, малоимущие семьи, а также семьи, в которых воспитываются дети – инвалиды.

Такой формат общения с населением озвучила губернатор Югры Наталья Комарова на итоговом форуме гражданского согласия. "Здесь не хватает ресурсов, чтобы каждый из участников этой подпрограммы получил субсидию до 36 лет. Может быть, кто-то возьмется за организацию проекта по созданию конференции в рамках этой подпрограммы? Чтобы мы определились, какой же она будет, чтобы не было необоснованного раздражения и обид, а были нормальные, честные, открытые отношения, – обратилась к участникам форума глава региона. - Жду ваших предложений, кто готов взять этот проект. Буду очень рада, если мы вместе с вами проделаем эту работу и найдем решение для этого вопроса".

Напомним, когда участник программы достигает 36 лет, семья исключается из списка получателей субсидий. Этого требует федеральное законодательство. Но и после 36-и лет всех мер поддержки югорчанин не лишается.

Жительница Ханты-Мансийска Марина Склярова рассказала, что и после достижения 36 лет и исключения из подпрограммы "Доступное жилье молодым" продолжает получать компенсацию процентной ставки за счет бюджета автономного округа, а благодаря программе рефинансирования семье удалось сократить срок кредита почти на пять лет.

"В принципе по этой подпрограмме я вставала в очередь, и получаю эту компенсацию с 2013 г., то есть в размере 2 млн руб. Если учитывать, что сумма, которую мы брали в кредитной организации, достаточно большая, это 5,5 млн - вся сумма стоимости квартиры, то, конечно, это хорошее подспорье от округа", - сообщила Склярова в интервью окружному телевидению.

Стоит отметить, что программа поддержки молодых семей уникальна для России, с ее помощью тысячи югорчан смогли решить "квартирный вопрос".

Так, молодая семья Козырчиковых воспользовалась сразу несколькими региональными мерами поддержки и существенно сократила срок выплаты ипотечного кредита.

"Мы получили материнский капитал, когда у нас появился второй ребенок, мы сразу оплатили часть кредита, сократили этим самым срок кредита. Затем, когда мы получили субсидию на детей, мы тоже сократили срок кредита. Ипотечное агентство нам компенсирует часть процентной ставки, то есть помогает платить саму ипотеку. Брали ипотеку на 30 лет. Сегодня, с учетом рефинансирования, у нас ипотека осталась почти на пять лет", - рассказала Татьяна Козырчикова телеканалу "Югра-ТВ".

"Голубой сектор на графике - это те участники, которые ждут субсидии и еще не купили квартиру", - пояснили эксперты Ипотечного агентства Югры.

Сейчас на учете по подпрограмме "Доступное жилье молодым" состоит 23 тыс. 585 семей, из них 14 тыс. 50 семей, совершивших сделки, из которых 12 тыс. 266 семей получают компенсацию процентной ставки по ипотечным кредитам . Выплата компенсации процентной ставки обходится региональным властям в 140 млн руб. в месяц.

По сравнению с прошлым годом размер субсидии по программе "Доступное жилье молодым" увеличился на 50 тыс. руб. и составил 983 тыс. руб. Всего за период реализации подпрограммы в 2006-2016 гг. были предоставлены 27 тыс. субсидий на общую сумму средств бюджета автономного округа более 17,5 млрд. руб.