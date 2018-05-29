Врио губернатора Ямала: "Всё запланированное будет реализовано"

Врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов прокомментировал свое назначение. Он поблагодарил президента за доверие и пообещал оправдать ожидания, передает корреспондент Накануне.RU.

"Благодарен главе государства за оказанное мне высокое доверие. Сделаю всё возможное для того, чтобы в полной мере его оправдать. Я вырос на Ямале, это мой дом. Всё запланированное – будет реализовано. Невозможно переоценить опыт работы в команде Дмитрия Николаевича Кобылкина. Приложу все силы для того, чтобы и впредь вести регион только вперёд и оправдать ожидания земляков", - приводит пресс-служба правительства округа слова "временного" губернатора.

Артюхов, напомним, занимал должность заместителя губернатора ЯНАО и курировал вопросы развития экономики и привлечения инвестиций. Указ о его назначении врио главы региона президент России Владимир Путин подписал сегодня. "Преемника" уже поддержал бывший губернатор Дмитрий Кобылкин. Отметим, что ранее обсуждалась возможность назначения на пост врио первого заместителя губернатора ЯНАО Алексея Ситникова.