"Я с ней не выпивал!" Журналист Сергей Соседов на круглом столе вкладчиков "Югры" выразил недоверие к Набиуллиной

Журналист, музыкальный критик, член Союза журналистов Москвы Сергей Соседов на заседании круглого стола обманутых вкладчиков банка "Югра" выразил недоверие главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной. Видеозапись с эмоциональным выступлением попала в социальные сети, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщил Сергей Соседов, сам он является одним из вкладчиков банка "Югра". И как рядовой вкладчик, он не может проверить, как обстоят дела у банка.

"Мы можем только верить. Действительно ли банк "Югра" отправлял огромные суммы, уводил их в офшоры, действительно ли он давал липовые отчеты Центробанку или же его просто "схлопнул" Центробанк. Почему мы должны верить Набиуллиной? У меня эта дама доверия никакого не вызывает. Я с ней не выпивал, я с ней не знаком", - обратился к собравшимся журналист под смешки и аплодисменты других вкладчиков.

По мнению Сергея Соседова, главе Центробанка Эльвире Набиуллиной следовало через СМИ предупредить вкладчиков о том, что не нужно вкладывать в банк "Югра" деньги, когда Центральный банк "вскрыл какие-то недочеты и неполадки".

"Мы можем ей не доверять, мы можем не доверять банку - мы не знаем, что на самом деле там происходит, и мы не можем это проверить, но задать вопрос Набиуллиной мы имеем право. Если она знала о неполадках, почему молчала? Значит, это было выгодно. Выгодно "схлопнуть" этот банк, завладеть всеми средствами. Кстати, а логика здесь очень простая: ситуация в стране аховая - крымский мост, санкции Америки, представители верховной власти практически все персоны нон-гранта в Америке и Западной Европе. Их счета заблокированы, а жить они хотят роскошно и кучеряво. Деньги нужны. Так почему же не "схлопнуть" огромный банк и не завладеть всеми средствами, чтобы потом просто разделить их между собой? Тот же АСВ - там тот же Силуанов, та же Набиуллина. Они в АСВ заинтересованы, чтобы отнять у нас наши деньги и в виде благотворительности отдать по 1 млн 400 тыс. в виде страховки. И вроде как мы еще должны быть благодарны за это. Но ведь это же наши деньги! У нас отняли большие пироги и бросили нам маленькую кость", - заявил Сергей Соседов.

Также журналист поднял вопрос статуса Центробанка. Он выразил недоумение, как в государстве может существовать структура, которая не подчиняется ни президенту, ни премьер-министру, ни Госдуме.

Напомним, круглый стол в Госдуме состоялся вчера. Участниками мероприятия стали порядка 130 вкладчиков из разных городов России. Был поднят вопрос об очередности АСВ в списке кредиторов. По итогам круглого стола будет создана резолюция, в которой будут перечислены все прозвучавшие во время заседания предложения.

Представители Центробанка на заседании круглого стола отсутствовали.