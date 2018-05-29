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Новости
29.05.2018 15:00 Мск (17:00 Екб)
политика | Ямало-Ненецкий АО
"Он "поднял" Северный широтный ход". Министр Кобылкин высказался о преемнике
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Дмитрий Кобылкин, Дмитрий Артюхов (2016) | Фото: правительство.янао.рф

Министр природных ресурсов и экологии РФ, бывший глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин прокомментировал назначение врио губернатором Ямала Дмитрия Артюхова. Он рассказал, что будучи заместителем, тот поднял "Северный широтный ход".

По словам Кобылкина, Артюхов – профессиональный, надёжный человек, знающий округ, понимающий перспективы развития арктического региона.

"Он представляет новую формацию управленцев – прекрасно образованных, имеющих результативный опыт практической работы на самых сложных участках госуправления. Именно он "поднял" Северный широтный ход. Для меня главное то, что он родной для Ямала, и Ямал ему дорог. Пост губернатора – это серьёзное испытание, нужно будет включаться сразу, не упускать ничего. Уверен, Артюхов справится. И земляки его поддержат, потому что он будет работать для них, для региона", - приводит слова министра пресс-служба правительства округа.

Дмитрий Кобылкин, Дмитрий Артюхов(2016)|Фото: правительство.янао.рф

Артюхов, напомним, курировал вопросы развития экономики и привлечения инвестиций.

Выборы губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа состоятся в единый день голосования 9 сентября этого года. Главу региона выбирают депутаты Законодательного собрания ЯНАО округа тайным голосованием. При этом партии представляют кандидатуры для движения врио губернатора Тюменской области, сегодня на этот пост был назначен мэр Тюмени Александр Мооор.



Развитие сюжета: Ранее 29.05.2018 15:09 Мск
Врио губернатора Ямала: "Всё запланированное будет реализовано"

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29.05.2018 15:00 Мск | Салехард | информационная служба Накануне.RU
17:00 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 29.05.2018 14:43 Мск
Дмитрий Артюхов назначен врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа








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"Он "поднял" Северный широтный ход". Министр Кобылкин высказался о преемнике
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