Заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области — начальник управления пресс-службы и информации Дмитрий Федечкин будет участвовать в конкурсе на пост главы Миасса.

Как сообщили Накануне.RU в городском собрании депутатов, в настоящий момент Дмитрий Федечкин подает документы.

Как уже сообщало Накануне.RU, ранее документы подали бывший главы администрации Миасса Валентин Вертипрахов и директор Агентства инвестиционного развития Челябинской области Анатолий Лобко, сотрудник АО "Тургоякское рудоуправление" Дмитрий Сундеев, пенсионер, бывший сотрудник ФСБ Александр Иванов и и.о. обязанности главы Миасса Григорий Тонких.

Документы от претендентов будут приниматься до 30 мая, а сам конкурс пройдет 6 июля.