Прокурор потребовал пожизненного заключения для четверых членов "банды GTA"

Прокурор попросил суд назначить четверым оставшимся в живых членам "банды GTA" пожизненное заключение, еще одному просит дать 25 лет колонии.

Помимо этого, прокурор Светлана Артемьева настаивает на выплате фигурантами денежных компенсаций от 700 до 900 тысяч рублей.

Она прокомментировала слова обвиняемых о том, что убивать их заставили скончавшиеся участники банды. "Сейчас подсудимые говорят, что не хотели убивать, но в итоге все-таки было убито 17 человек", – сказала Артемьева. Прокурор отметила, что раскаяние не поможет обвиняемым получить более мягкое наказание.

"Банда GTA" - организованная преступная группа, которой приписывали серию убийств автомобилистов в Подмосковье, преимущественно на трассе М4 "Дон". В СМИ банда получила одноименное название по аналогии картины совершаемых ими преступлений с игровыми заданиями серии компьютерных игр Grand Theft Auto (сокращенно GTA).

Как сообщала прокуратура, с 2012-го по 2014 год на территории Московского региона вооруженная банда совершила 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.

Фигурантов уголовного дела обвиняют в убийствах, незаконном приобретении, передаче и сбыте оружия, разбое и бандитизме.

1 августа 2017 года члены "банды GTA" открыли стрельбу в здании суда, обезоружив конвоиров в лифте. Преступников остановили силовики, которые обеспечивали безопасность на процессе по другому делу - бывшего главы администрации южноуральского города Миасс Виктора Ардабьевского. В результате трое нападавших были убиты на месте, еще один скончался в больнице. Пятый подозреваемый находится в тяжелом состоянии.