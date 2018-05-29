Александр Кондратьев возглавит прокуратуру республики Хакасия

1 июня на заседании Верховного Совета республики Хакасия рассмотрят вопрос о даче согласия на назначение прокурором республики Александра Кондратьева. Соответствующий вопрос включен в повестку сессии, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент Александр Кондратьев возглавляет прокуратуру Челябинской области. На прошлой неделе Депутаты комитета ЗСО по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению одобрили кандидатуру Виталия Лопина на должность прокурора Челябинской области.

Теперь кандидатуру Лопина в рамках процедуры согласования с Генпрокуратурой должны утвердить на заседании ЗСО, которое пройдет 31 мая.

Напомним, Лопин с 2008 по 2017 год занимал должность заместитель прокурора Челябинской области, с 2017 год – первый заместитель прокурора Челябинской области.