Ложка меда в бочку дегтя: Куйвашев выступил перед "напряженными предпринимателями"

Сегодня в Екатеринбурге на расширенном заседании Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) уральские бизнесмены обсуждают итоги Петербургского международного экономического форума, основные тенденции налоговой политики в России, эффективность мер господдержки, налоговые льготы, а также конкретные шаги по реализации пятилетней программы развития региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Во вступительном слове губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев напомнил, что, согласно майским указам президента, озвученным в этом году после инаугурации, в национальных приоритетах руководством страны обозначены: увеличение роста производительности труда и заработной платы, создание высокопроизводительных рабочих мест и другие социальные показатели, определяющие благополучие населения.

Что касается поддержки бизнеса, то на Среднем Урале, по словам Куйвашева, для этого созданы благоприятные условия. Например, снижены административные барьеры, в результате область входит в пятерку лучших по основным показателям развития малого и среднего предпринимательства.

"В регионе работает более 200 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, которые обеспечивают занятость свыше 600 тыс. человек, - сказал Куйвашев. - Сознана необходимая инфраструктура для развития бизнеса, действуют областной Фонд поддержки малого предпринимательства, венчурный фонд, бизнес-инкубаторы".

Губернатор отметил, что субъектам бизнеса - участникам приоритетных инвестпроектов - в прошлом году было предоставлено налоговых преимуществ на 2 млрд 750 млн руб., объем инвестиций по этим проектам превысил 17 млрд руб. По итогам 2017 г. 20 тыс. малых и средних предприятий получили господдержку в виде различных льгот, субсидий и грантов в размере более 8 млрд руб.

Закончив вступительную речь, Куйвашев покинул заседание, чтобы успеть провести в своей резиденции прием по случаю дня предпринимательства.

Далее президент СОСПП, председатель совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский напомнил, что заявленная тема заседания - "Бизнес и власть: налоги и преференции". И предоставил слово основному докладчику - вице-президенту Российского союза промышленников и предпринимателей Марии Глуховой.

Выступавшая в основном отметила негативные моменты, с которыми бизнесменам приходится сталкиваться в повседневной деятельности при уплате налогов. Она констатировала, что фискальная сфера во многом остается непредсказуемой, на государственном уровне решения принимаются зачастую в последний момент и предприниматели просто не успевают на них реагировать. Перспективы налоговой политики остаются невнятными, и это, пожалуй, один из главных выводов Петербургского экономического форума.

Как будет изменяться налоговая нагрузка, что произойдет, например, с НДФЛ, с налогом на движимое имущество? Конкретных ответов со стороны власти нет. И это, по словам Глуховой, "не может не напрягать" бизнес. Непонятная ситуация и с неналоговыми платежами, часть из которых Минфин предлагает перевести в Налоговый кодекс. При этом доклад председателя Правительства на данную тему запланирован на весну следующего года.

Не успевает за развитием событий и федеральный законодатель. По словам докладчика, Госдума собирается принять блок налоговых законов в весеннюю сессию, но проектов документов бизнес-сообщество еще даже не видело.

На этом открытая для СМИ часть заседания закончилась. Ожидается, что участники встречи примут решение, в котором, в частности, заявят о необходимости продления моратория на введение новых неналоговых платежей до 2015 г.; формировании реестра таких платежей с целью повышения предсказуемости уровня фискальной нагрузки; введении прямой инвестиционной льготы по налогу на прибыль организаций; введении нового порядка ускоренной амортизации высокотехнологичного оборудования и формировании системы льгот и преференций для потребителей импортозамещающей продукции российского производства.