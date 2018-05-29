В Приморском крае уволена учитель начальных классов, заставившая одного из учеников чистить зубы на уроке

Классный руководитель одного из начальных классов 35 школы поселка Угловое в Приморье уволена за то, что она заставила ученика чистить зубы на уроке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Артемовского городского округа.

"Своевременно были удовлетворены требования родителей по факту некорректного обращения с учеником 2"Б" класса со стороны их классного руководителя", - говорится в сообщении администрации в соцсетях.

Сообщается также, что глава округа Александр Авдеев объявил выговор директору школы №35.

По данным местных СМИ, учительница в присутствии всего класса заставила одного из учеников чистить зубы прямо на уроке.