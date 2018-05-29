Губернатор Зауралья ввел на территории одного из СНТ Кургана карантин по бешенству

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин своим указом ввел карантин по бешенству в СНТ "Водоканал".

На территории СНТ была обнаружена собака с клиническими признаками заболевания бешенством, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону.

Для предотвращения распространения вируса в окружающую среду и сохранения здоровья и жизни людей принято решение изолировать собаку и направить ее патологический материал на исследование.

Позже ветеринары подтвердили диагноз "бешенство плотоядных".

Управлению ветеринарии поручено разработать и утвердить план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства животных на территории садоводства.