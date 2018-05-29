Кремль намерен связаться с Куйвашевым и решить вопрос со "списком Тунгусова"

Депутат Екатеринбургской городской думы от "ЕР" Анатолий Шарапов вернулся из Москвы, которую посетил 28 мая вместе с делегацией коллег, протестующих против "срежиссированности" праймериз "партии власти" в уральской столице.

"Бунтовщики" отвезли пакет документов в центральный исполнительный комитет "Единой России". По словам депутата, сегодня часть делегации отдала пакет документов в Администрацию президента, передает корреспондент Накануне.RU.

"Передали 6 тыс. 351 подписи уральцев, жалобы и подборку публикаций СМИ. Часть делегатов осталась и передала такой же пакет документов в аппарат президента. Обещали связаться с резиденцией губернатора Свердловской области уже сегодня", - добавил Шарапов.

Теперь Москва планирует направить своих наблюдателей на праймериз "ЕР", которые состоятся уже 3 июня. Сами выборы в гордуму Екатеринбурга пройдут 9 сентября.

Напомним, по мнению недовольных участников праймериз, вице-губернатор Владимир Тунгусов составил список согласованных кандидатов, которые должны победить во внутрипартийном отборе.