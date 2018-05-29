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24.05.2018
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Штурм администрации и приковывание цепями: Ульяновск показал бунт за Ленина Некоторые активисты даже приковали себя цепями к габаритным машинам, этим красноречивым жестом противники переименования демонстрировали превращение народа в рабов, которым, видимо, в скором времени будет нечего терять, кроме своих оков.
29.05.2018
политика ;
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Кремль намерен связаться с Куйвашевым и решить вопрос со "списком Тунгусова"
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Единая Россия, участники праймериз (2018) | Фото: Единая Россия

Депутат Екатеринбургской городской думы от "ЕР" Анатолий Шарапов вернулся из Москвы, которую посетил 28 мая вместе с делегацией коллег, протестующих против "срежиссированности" праймериз "партии власти" в уральской столице.
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"Бунтовщики" отвезли пакет документов в центральный исполнительный комитет "Единой России". По словам депутата, сегодня часть делегации отдала пакет документов в Администрацию президента, передает корреспондент Накануне.RU.

"Передали 6 тыс. 351 подписи уральцев, жалобы и подборку публикаций СМИ. Часть делегатов осталась и передала такой же пакет документов в аппарат президента. Обещали связаться с резиденцией губернатора Свердловской области уже сегодня", - добавил Шарапов.

Теперь Москва планирует направить своих наблюдателей на праймериз "ЕР", которые состоятся уже 3 июня. Сами выборы в гордуму Екатеринбурга пройдут 9 сентября.

Единая Россия, участники праймериз(2018)|Фото: Единая Россия

Единая Россия, участники праймериз(2018)|Фото: Единая Россия

Напомним, по мнению недовольных участников праймериз, вице-губернатор Владимир Тунгусов составил список согласованных кандидатов, которые должны победить во внутрипартийном отборе.

Другие новости по темам: праймериз, Анатолий Шарапов, список тунгусова
29.05.2018 14:31 Мск | Екатеринбург | Вероника Борзова
16:31 Екб


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Кремль намерен связаться с Куйвашевым и решить вопрос со "списком Тунгусова"
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