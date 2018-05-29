В Кремле "ничего не думают" о получении Абрамовичем израильского паспорта

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пеков заявил, что в Кремле "ничего не думают" о получении российским бизнесменом Романом Абрамовичем гражданства Израиля.

"Да ничего в Кремле об этом не думают. Послушайте, предприниматель получает гражданство Израиля - это его право", - приводит слова Пескова РИА Новости.

О том, что Абрамович получил израильский паспорт, сообщили СМИ. Абрамович 28 мая прибыл в Израиль, где получил паспорт гражданина еврейского государства, и через несколько часов покинул страну.

Напомним, в апреле у Абрамовича истекла британская виза, новую бизнесмену не выдают уже несколько недель. По данным СМИ, Великобритания потребовала у Абрамовича объяснить происхождение своего состояния, чтобы получить новую инвесторскую визу. Позднее источник в окружении бизнесмена опроверг эту информацию.