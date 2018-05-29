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Национализация элит? Олигархи с капиталами российского происхождения кочуют по миру Абрамович получил паспорт Изариля. Дерипаска - гражданство Кипра. Еще один "санкционный" олигарх Виктор Вексельберг - тоже уже давно не патриот, а киприот. Список можно продолжать, и он красноречиво говорит о том, что поставленные президентом РФ Владимиром Путиным задачи по национализации элит и деофшоризации экономики провалились.
29.05.2018
от издателя  |  добавить комментарий
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С "цифровых" небес на землю. Как обсуждали "технологический рывок" на ПМЭФ Предостережения насчет бездумного и повального увлечения "цифрой" звучат как нельзя кстати. Особенно если вспомнить, что на том же ПМЭФ уже в "десятые" чем только не увлекались российские власти – от нанотехнологий (кто-то помнит еще об этом?) до срочной застройки всей России собственными "Кремниевыми долинами".
24.05.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Штурм администрации и приковывание цепями: Ульяновск показал бунт за Ленина Некоторые активисты даже приковали себя цепями к габаритным машинам, этим красноречивым жестом противники переименования демонстрировали превращение народа в рабов, которым, видимо, в скором времени будет нечего терять, кроме своих оков.
29.05.2018
политика ;
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Новости
29.05.2018 14:13 Мск (16:13 Екб)
политика | В России
В Кремле "ничего не думают" о получении Абрамовичем израильского паспорта
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абрамович роман аркадьевич (2005) | Фото: Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пеков заявил, что в Кремле "ничего не думают" о получении российским бизнесменом Романом Абрамовичем гражданства Израиля.
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"Да ничего в Кремле об этом не думают. Послушайте, предприниматель получает гражданство Израиля - это его право", - приводит слова Пескова РИА Новости.

О том, что Абрамович получил израильский паспорт, сообщили СМИ. Абрамович 28 мая прибыл в Израиль, где получил паспорт гражданина еврейского государства, и через несколько часов покинул страну.

Напомним, в апреле у Абрамовича истекла британская виза, новую бизнесмену не выдают уже несколько недель. По данным СМИ, Великобритания потребовала у Абрамовича объяснить происхождение своего состояния, чтобы получить новую инвесторскую визу. Позднее источник в окружении бизнесмена опроверг эту информацию.

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29.05.2018 14:13 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:13 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 28.05.2018 19:55 Мск
СМИ: Абрамович получил израильский паспорт

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В Кремле "ничего не думают" о получении Абрамовичем израильского паспорта
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