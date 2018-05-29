Депутат Госдумы: Моор – человек команды, кадровых перестановок не будет

Депутаты назвали назначение мэра Тюмени Александра Моора и.о. главы региона логичным. Они уверены, что "человек команды Якушева" продолжит политику прежнего губернатора, передает корреспондент Накануне.RU.

"Назначение Моора – преемственность, про которую говорил Владимир Якушев. Все начинания, которые были при прошлом губернаторе, - и по инвестиционной привлекательности, и по развитию региона, - будут продолжены. Думаю, у него самого будут свои интересные проекты. Видим по Тюмени: аккуратный, чистый, стремительно развивающийся город. Это ждет и область", - рассказал Накануне.RU депутат Тюменской областной думы от КПРФ Иван Левченко.

"Моор – человек известный, прекрасно руководил городом. Он – человек той команды, которая вывела Тюменскую область в лидеры, по некоторым показателям – на первое место. По развитию бизнеса регион вышел на первое место в стране. Надеюсь, он сможет развить тот успех, который мы прорабатывали и которого субъект достиг. Главное – у нас будет преемственность и не будет кадровых перестановок", - рассказал Накануне.RU "единоросс", депутат Госдумы от Тюменской области Анатолий Карпов.

Напомним, Моор стал и.о. губернатора сегодня, указ подписал Владимир Путин. Кто станет главой столицы региона, пока не ясно.