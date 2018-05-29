На проспекте Ленина в Екатеринбурге разваливается брусчатка, положенная в прошлом году

В центре Екатеринбурга разваливается брусчатка, которую положили в прошлом году. Об этом сообщил у себя на странице в Facebook бывший депутат ЗакСО Евгений Артюх.

"На углу Ленина - Хохрякова и Ленина - Сакко и Ванцетти гранитные булыжники от брусчатки повылетали и соблазнительно так лежат, напоминая, что они есть оружие пролетариата", - пишет Артюх.

По фотографиям, которые он опубликовал, видно, что булыжники разбросаны по дороге. В основном, камни вылетают возле трамвайных рельсов.

Отметим, что глава администрации города Александр Якоб недавно заявил, что брусчатку на проспекте Ленина снова будут перекладывать, чтобы привести все элементы дороги в нормативное состояние.

Напомним, ранее глава регионального минтранса Василий Старков сказал, что компанию "Атомстройкомплекс", которая занималась реконструкцией проспекта Ленина, ждут штрафы за некачественную работу. Между тем, директор компании Валерий Ананьев заверил, что они сделали все от них зависящее, а причиной некачественных работ стала срочность и ошибки предыдущих работников. Застройщик заявил, что намерен доказывать свою правоту в суде.

Кстати, в феврале этого года в арбитражный суд Свердловской области поступило исковое заявление от компании "Атомстройкомплекс" в адрес МУП "Городское благоустройство". Причина заявления не указана, однако она может быть связана как раз с этой ситуацией.