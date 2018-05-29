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Александр Моор назвал неожиданным свое назначение на пост врио губернатора Тюменской области
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Александр Моор (2018) | Фото: Накануне.RU

Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор назвал переход с поста мэра Тюмени на новую должность неожиданным, сообщает ТАСС.

"Конечно, назначение на пост врио губернатора Тюменской области было неожиданным. Что касается задач, то могу говорить только про оперативные задачи до того, как произойдут выборы, и жители Тюменской области выберут губернатора", - приводит издание слова "временного" губернатора.

Александр Моор пообещал продолжить реализацию проектов, которые были запланированы и запущены при бывшем губернаторе Тюменской области Владимире Якушеве.

"Оперативные задачи - это, конечно, сохранить управляемость, преемственность, обеспечить реализацию всех проектов, которые были задуманы и начаты Владимиром Владимировичем Якушевым", - добавил врио главы Тюменской области.

Как сообщало Накануне.RU, в мэрии не смогли оперативно прокомментировать, кто возглавит Тюмень.

Напомним, экс-губернатор Владимир Якушев был назначен министром строительства и ЖКХ. Повышение получил и его коллега - губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин.



Развитие сюжета: Ранее 29.05.2018 14:14 Мск
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Александр Моор назвал неожиданным свое назначение на пост врио губернатора Тюменской области
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