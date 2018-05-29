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Новости
29.05.2018 14:14 Мск (16:14 Екб)
экономика | Тюменская область
"Преемственность налицо". Политологи отправляют Александра Моора на выборы губернатора
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Владимир Путин, Александр Моор (2018) | Фото: kremlin.ru

Тенденция ротации губернаторов через повышение мэров продолжилась на севере Уральского округа: мэр Тюмени Александр Моор назначен президентом врио главы Тюменской области. Нет сомнений, что именно он станет основным кандидатом на сентябрьских выборах губернатора, кроме того, Моору предстоит помочь соседнему Ямало-Ненецкому автономному округу с назначением первого лица субъекта. Эксперты видят в решении президента сигнал к сохранению юга "матрешки" за собянинской группой влияния, передает корреспондент Накануне.RU.

Широко обсуждались два кандидата, в списке помимо Моора фигурировал первый заместитель губернатора Сергей Сарычев. Однако чаша весов склонялась в пользу мэра Тюмени, отмечает руководитель Уральского отделения Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Анатолий Гагарин. По его мнению, назначение Моора поддерживает преемственность власти на юге составного субъекта.

"Это человек команды. Других вариантов не должно было появиться в силу того, что предполагалось, что Моор будет полноценным преемником, который, с одной стороны, обладает всеми необходимыми качествами и опытом, с другой - поддержан региональными элитами, а это важный момент, который учитывается при таких назначениях. Думаю, он вполне может провести успешную выборную кампанию, переняв эстафету из рук Якушева. Здесь каких-то особенных сюрпризов или неожиданностей не стоит ожидать - Тюменская область это вам не Свердловская", - рассказал Накануне.RU политолог.

Владимир Путин, Александр Моор(2018)|Фото: kremlin.ru

Преемственность налицо: ныне министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в свое время был креатурой бывшего губернатора Тюменской области Сергея Собянина; Моор, уверены наблюдатели, получил повышение с благословения Якушева.

"В данном случае федеральный центр фигуру согласовал, потому что ничего другого предложить не может. И вряд ли будет предлагать. Надо еще понимать, что новому человеку было бы сложно освоиться в регионе. Решение показывает, что во главу угла поставлена эффективность и предсказуемая стабильность, а не амбиции", - отмечает Анатолий Гагарин.

оглашение интегрального рейтинга 2018 года, Владимир Якушев(2018)|Фото: Правительство Тюменской области

Московский политолог Павел Салин отмечает, что Моор - из обоймы экс-губернатора, это может определять стиль его работы с командой Якушева. Поскольку в Тюменской области вертикаль выстроена железно, возможности для самостоятельной игры практически нет, конкуренты Моора в борьбе за кресло губернатора, а именно - Сергей Сарычев, вполне могут продолжить работу с ним в команде.

"В Тюменской области сильны тенденции к сплочению элит. Там свои внутренние противоречия не делают первостепенными и не ставят во главу угла. Поэтому интересы команды в регионе - гораздо более важный момент, чем личные амбиции. В рамках командной деятельности Моор и Сарычев могут достичь гораздо большего, чем если они будут бодаться друг с другом. Это характерная центра тюменского истеблишмента. При грамотной балансировке интересов степень влиятельности всех участников процесса сохраняется", - соглашается Гагарин.

сарычев сергей михайлович вице-губернатор тюменской области 2018(2018)|Фото: Накануне.ru

Собеседник Накануне.RU, знакомый с ситуацией, говорит, что регион все же ждут небольшие кадровые изменения: "Что касается правительства, то в настоящий момент будет организована стратегия преемственности с небольшими кадровыми передвижками. Сейчас главное - выборы и на это будет брошены все ресурсы. Времени мало и еще накладывается фактор крайне низкой узнаваемости Моора на северах".

Проблем с проведением кампании в Тюменской области наблюдатели не прогнозируют.

"Не вижу какой-то серьезной оппозиции в Тюменской области. Как при Собянине была заложена политическая традиция жестко цементировать поле, так при Якушеве она продолжилась. Моор, думаю, придерживается той же самой политической стилистики. Для оппозиции в регионе нет простора", - рассказал Накануне.RU Павел Салин.

Напомним, что пока не оглашено решение президента по кандидатуре врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

Другие новости по темам: Александр Моор, Сергей Сарычев, временно исполняющий обязанности гу
29.05.2018 14:14 Мск | Тюмень | информационная служба Накануне.RU
16:14 Екб


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"Преемственность налицо". Политологи отправляют Александра Моора на выборы губернатора
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