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политика ;
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Строительство ВСМ Челябинск – Екатеринбург оценили в 350 млрд рублей
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ВСМ, скоростной поезд (2016) | Фото: gov.cap.ru

Власти Южному Урале направили в Минпром предложение, согласно которому 50% расходов на строительство ВСМ Челябинск – Екатеринбург будет покрыто капитальным грантом государства. Об этом губернатор Борис Дубровский рассказал "Интерфаксу" на Петербургском международном экономическом форуме.
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По словам главы области, в настоящий момент заявка "Хозяйственного партнерства УВСМ" находится на рассмотрении в Минтрансе РФ, ответ должны получить до 30 сентября. "Надеемся, что он будет положительным. Мы на это работаем, в обосновании проекта показали самые значимые эффекты, которые ожидаем в случае его реализации", - рассказал губернатор.

Борис Дубровский считает, что стратегический инвестор появится сразу после принятия решения о концессии. В настоящий момент стоимость проекта оценивается в 350 млрд рублей.

"Предложение, которое мы отправили в Минпром, такое: 50% - капитальный грант государства, остальные в долях - деньги концессионера, инвестора и заемные ресурсы. Возвратность инвестиций - 30 лет. То есть у концессионера должны быть длинные деньги и возможность их привлекать. Проект очень интересный. Я думаю, что насущность ВСМ в России уже назрела, и мы скоро от разговоров перейдем к практике", - отметил он.

В настоящий момент в проект строительства ВСМ предлагают войти РЖД.

"Понятно, что РЖД здесь ключевой игрок, мы и так активно совместно работаем. Для нас это взаимодействие постоянное и очень эффективное. Вообще же к увеличению числа участников Хозяйственного партнерства мы не стремимся, новый игрок не принесет нам новых компетенций. Нам нужно, чтобы пришел игрок другого масштаба, не просто финансовый, а стратегический партнер. Тот, кто станет концессионером. Скажем так, купит Хозяйственное партнерство и начнет продвигать проект, может быть, войдет в переговоры с правительством. А мы будем ему всячески помогать в рамках своих компетенций, сопровождать проект, чтобы в 2021 году начать стройку, а к 2024 году уже ее заканчивать", - рассказал глава области.

Напомним, на днях председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве ВСМ "Екатеринбург - Челябинск": в транспортную стратегию РФ на период до 2030 года включен крупный инвестиционный проект по созданию Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали протяженностью 220 км с временем в пути между конечными пунктами 1 час 10 минут.

Другие новости по темам: ВСМ Челябинск-Екатеринбург, ВСМ, Борис Дубровский, строительство, концессия, инвестор,
29.05.2018 13:55 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
15:55 Екб


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Строительство ВСМ Челябинск – Екатеринбург оценили в 350 млрд рублей
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