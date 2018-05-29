Тюмень обезглавлена - в мэрии не смогли ответить, кто займет место Моора

В администрации Тюмени пока не готовы сообщить, кто возглавит мэрию, передает корреспондент Накануне.RU.

"Когда Александр Моор приедет, он даст все комментарии и будет определен исполняющий обязанности. Пока мы не готовы комментировать", - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, исполняющим обязанности губернатора Тюменской области назначен Александр Моор. Рабочую встречу с новым главой провел президент России Владимир Путин.

Согласно уставу города, исполнять полномочия главы администрации Тюмени будет первый заместитель главы администрации, либо иной заместитель главы администрации. Отметим, что согласно информации, представленной на сайте мэрии, в Тюмени нет первого заместителя.

Экс-губернатор Владимир Якушев был назначен министром строительства и ЖКХ. Повышение получил и его коллега - губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин.

Согласно процедуре, в Тюменской области состоятся выборы губернатора, на Ямале главу назначат депутаты заксобрания. Кандидатуры представят политические партии, часть кандидатов из списка исключат губернатор Тюменской области и президент.