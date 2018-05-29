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Национализация элит? Олигархи с капиталами российского происхождения кочуют по миру Абрамович получил паспорт Изариля. Дерипаска - гражданство Кипра. Еще один "санкционный" олигарх Виктор Вексельберг - тоже уже давно не патриот, а киприот. Список можно продолжать, и он красноречиво говорит о том, что поставленные президентом РФ Владимиром Путиным задачи по национализации элит и деофшоризации экономики провалились.
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от издателя  |  комментариев: 3


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политика ;
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Тюмень обезглавлена - в мэрии не смогли ответить, кто займет место Моора
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Владимир Путин, Александр Моор (2018) | Фото: kremlin.ru

В администрации Тюмени пока не готовы сообщить, кто возглавит мэрию, передает корреспондент Накануне.RU.

"Когда Александр Моор приедет, он даст все комментарии и будет определен исполняющий обязанности. Пока мы не готовы комментировать", - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, исполняющим обязанности губернатора Тюменской области назначен Александр Моор. Рабочую встречу с новым главой провел президент России Владимир Путин.

Согласно уставу города, исполнять полномочия главы администрации Тюмени будет первый заместитель главы администрации, либо иной заместитель главы администрации. Отметим, что согласно информации, представленной на сайте мэрии, в Тюмени нет первого заместителя.

Экс-губернатор Владимир Якушев был назначен министром строительства и ЖКХ. Повышение получил и его коллега - губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин.

Согласно процедуре, в Тюменской области состоятся выборы губернатора, на Ямале главу назначат депутаты заксобрания. Кандидатуры представят политические партии, часть кандидатов из списка исключат губернатор Тюменской области и президент.



Развитие сюжета: Ранее 29.05.2018 14:14 Мск
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15:54 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 29.05.2018 13:16 Мск
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Ранее 24.05.2018 09:16 Мск
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Тюмень обезглавлена - в мэрии не смогли ответить, кто займет место Моора
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