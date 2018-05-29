Независимость Абхазии и Южной Осетии признала Сирия

Сирия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в сообщениях на сайтах МИД республик.

Дамаск и Цхинвал, а также Дамаск и Сухум объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений на уровне посольств.

Стороны заявили о стремлении развивать отношения во всех областях.

Напомним, после "пятидневной войны" в Южной Осетии в 2008 году Россия признала суверенитет обеих бывших автономий, ранее входивших в состав Грузии. Грузия разорвала дипломатические отношения с РФ.

Независимость Южной Осетии и Абхазии ранее признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, а также Донецкая народная республика.