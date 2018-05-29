Замгендиректора "Аэрофлота" по финансам покинул свой пост

Замгендиректора по коммерции и финансам ПАО "Аэрофлот" Шамиль Курмашов покидает свой пост, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

"ПАО "Аэрофлот" сообщает о том, что Шамиль Курмашов принял решение уйти с поста заместителя генерального директора по коммерции и финансам, чтобы сосредоточиться на новом направлении бизнеса. Компания в настоящее время подбирает нового кандидата, который займет эту должность на постоянной основе", - говорится в сообщении.

Курмашов работает в Аэрофлоте с 2009 года. Генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев, комментируя уход топ-менеджера, отметил, что Курмашов сделал для компании очень много. "С пониманием отношусь к его решению сменить направление бизнеса. Шамиль Равильевич — сильный финансист, молодой и энергичный, опытный и талантливый менеджер. Перед ним множество возможностей для самореализации. Желаю ему успеха и уверен в его блестящем будущем, какой бы из путей он ни выбрал", - прокомментировал он.