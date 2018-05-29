В Прикамье два зэка вербовали сокамерников в запрещенное ИГИЛ

В Пермском крае двое заключенных подозреваются в вербовке других отбывающих наказание людей в запрещенные в России террористические организации "Аль-Каида" и "Исламское государство", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Уроженец Дагестана, осужденный на 15 лет за преступления террористической направленности, и уроженец Узбекистана, отбывающий наказание за незаконный оборот наркотиков, создали экстремистскую ячейку. Они пытались завербовать других осужденных в запрещенные "Аль-Каиду" и "Исламское государство", призывали поддержать радикальных исламистов, вступить в ряды незаконных вооруженных формирований.

Оба зэка попали под "уголовки".