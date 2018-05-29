Проект ледовой арены рассмотрят на градсовете при губернаторе Свердловской области

Архитектурно-градостроительный совет при губернаторе Свердловской области в конце мая рассмотрит проект ледовой арены УГМК, где раньше была недостроенная телебашня. Совет соберётся 31 мая, передаёт корреспондент Накануне.RU.

С макетами будущей ледовой арены можно ознакомиться на сайте областного минстроя. На совете будет присутствовать сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб. При разработке архитектурного проекта УГМК опирается на три объекта: капля меди, камень и шика.

архитектурного облика будущей арены на 15 тыс. человек в УГМК руководствовались тремя объектами: каплей меди, камнем и шишкой.

Напомним, что недостроенную телебашню снесли 24 марта. Проект новой ледовой арены получил поддержку областных властей, однако жители города до последнего дня защищали объект.