В Челябинске на завод "Прогресс" приехали сотрудники ФСБ

Днем 29 мая на завод "Прогресс" в Челябинске на улице Монтажников приехали сотрудники регионального управления ФСБ, об этом Накануне.RU рассказал собственный источник на предприятии.

Как пояснил информатор, никакого лишнего шума или скандала нет - силовики работают грамотно и оперативно.

В пресс-службе УФСБ России по Челябинской области отметили, что на предприятии проводится проверка соблюдения экологического законодательства.