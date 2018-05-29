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Российские советники в Сирии погибли не без помощи "западных партнеров" Минобороны РФ сообщило, что в результате вечернего нападения на артиллерийскую батарею сирийских правительственных войск в провинции Дейр эз-Зор два российских военных советника погибли на месте, еще двое скончались в больнице. И вполне возможно, что этого бы не произошло, если бы не так называемые наши "западные партнеры".
28.05.2018
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С "цифровых" небес на землю. Как обсуждали "технологический рывок" на ПМЭФ Предостережения насчет бездумного и повального увлечения "цифрой" звучат как нельзя кстати. Особенно если вспомнить, что на том же ПМЭФ уже в "десятые" чем только не увлекались российские власти – от нанотехнологий (кто-то помнит еще об этом?) до срочной застройки всей России собственными "Кремниевыми долинами".
24.05.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Штурм администрации и приковывание цепями: Ульяновск показал бунт за Ленина Некоторые активисты даже приковали себя цепями к габаритным машинам, этим красноречивым жестом противники переименования демонстрировали превращение народа в рабов, которым, видимо, в скором времени будет нечего терять, кроме своих оков.
29.05.2018
политика ;
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29.05.2018 13:09 Мск (15:09 Екб)
происшествия | За рубежом
Неизвестный открыл стрельбу в бельгийском Льеже: три человека погибли
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стрельба в Льеже, Бельгия (2018) | Фото: twitter.com/VICTORJ_FR

В бельгийском городе Льеж неизвестный мужчина отрыл огонь, есть жертвы.
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В перестрелке погибли двое полицейских и прохожий, еще два человека ранены, сообщает Le Soir со ссылкой на источник в местной полиции.

Злоумышленник пытался захватить заложника в здании расположенного рядом с местом перестрелки лицея, но был "нейтрализован". Ученики лицея не пострадали, передает РИА Новости. Позже мэр города Вилли Демейер заявил о задержании стрелка.

Сайт газеты La Libre Belgique сообщает, что стрелявший в полицейских мужчина кричал: "Аллах акбар".

Полиция рассматривает версию теракта. Глава МВД Бельгии Ян Ямбон сообщил о созыве кризисного штаба в связи с перестрелкой.

стрельба в Льеже, Бельгия(2018)|Фото: twitter.com/VICTORJ_FR

В 2011 году в Льеже 33-летний Нордин Амрани взорвал несколько гранат, а потом открыл огонь по толпе. Погибло 5 человек, 123 получили ранения. Преступник покончил с собой. В МВД Бельгии трагическое происшествие признавать терактом тогда отказались.

В 2015 году бельгийские силовики провели масштабную антитеррористическую операцию после теракта в Париже.

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29.05.2018 13:09 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:09 Екб


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