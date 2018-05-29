Неизвестный открыл стрельбу в бельгийском Льеже: три человека погибли

В бельгийском городе Льеж неизвестный мужчина отрыл огонь, есть жертвы.

В перестрелке погибли двое полицейских и прохожий, еще два человека ранены, сообщает Le Soir со ссылкой на источник в местной полиции.

Злоумышленник пытался захватить заложника в здании расположенного рядом с местом перестрелки лицея, но был "нейтрализован". Ученики лицея не пострадали, передает РИА Новости. Позже мэр города Вилли Демейер заявил о задержании стрелка.

Deuxième convoi d’ambulance qui quitte la zone. La situation a l’air d’être terminée. Moins d’effervescence sur le boulevard, les policiers sont moins sur les nerfs pic.twitter.com/sexjKmfkuG — Victor ⌬ (@VICTORJ_FR) 29 мая 2018 г.

Сайт газеты La Libre Belgique сообщает, что стрелявший в полицейских мужчина кричал: "Аллах акбар".

BREAKING: A armed gunman shoots and kills 2 police officers then takes a woman hostage in the Belgian city of Liege and the attacker has been "neutralised". https://t.co/eumLloIpRT pic.twitter.com/Y5GSfw7vr5 — News_Executive (@News_Executive) 29 мая 2018 г.

Полиция рассматривает версию теракта. Глава МВД Бельгии Ян Ямбон сообщил о созыве кризисного штаба в связи с перестрелкой.

В 2011 году в Льеже 33-летний Нордин Амрани взорвал несколько гранат, а потом открыл огонь по толпе. Погибло 5 человек, 123 получили ранения. Преступник покончил с собой. В МВД Бельгии трагическое происшествие признавать терактом тогда отказались.

В 2015 году бельгийские силовики провели масштабную антитеррористическую операцию после теракта в Париже.