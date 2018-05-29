НПФ Сбербанка временно возглавит Александр Прокопенков

Негосударственный пенсионный фонд Сбербанка временно возглавит директор по развитию фонда Александр Прокопенков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе НПФ банка.

Как отмечается, соответствующее решение принято Советом директоров компании.

"Исполняющим обязанности генерального директора НПФ Сбербанка назначен директор по развитию фонда Александр Прокопенков. Галина Морозова покинула пост гендиректора НПФ", - говорится в сообщении.

Как отмечает НПФ, Галина Морозова возглавляла фонд Сбербанка с момента создания в 1995 года. Она принимала участие в создании системы негосударственных пенсионных фондов в России и разработке главного законодательного акта для всей отрасли - 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах".

Александр Прокопенков начинал карьеру в "Ситибанке", где прошел путь от менеджера по продажам до руководителя команд. Также он работал в НПФ "Лукойл-Гарант" и ФК "УралСиб". В НПФ Сбербанка работает с 2013 года, в февраля в 2017 года он занимает должность директора по развитию.