На круглом столе с банком "Югра" предложено увеличить размер страховой выплаты для вкладчиков

В ближайшее время на рассмотрение в Госдуму могут быть внесены поправки в закон о банкротстве. Предполагается, что документ существенно расширит права вкладчиков "проблемных" банков, сообщает "Парламентская газета".

Соответствующее предложение было озвучено на круглом столе с вкладчиками банка "Югра", который прошел накануне в Госдуме. Организатор круглого стола депутат Валерий Рашкин предложил повысить ответственность сотрудников Центробанка за качество банковского надзора. Не лишней, по мнению участников "круглого стола", будет и норма, предусматривающая субсидарную ответственность Банка России в случае недостаточности средств для погашения задолженности ликвидируемой организации перед кредиторами.

На сколько именно предлагается увеличить сумму - пока неизвестно. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Союза вкладчиков России, ранее депутат Госдумы Валерий Рашкин озвучивал цифру в 5 млн руб. Напомним, на сегодняшний день размер страховой выплаты вкладчикам банка с отозванной лицензией составляет 1 млн 400 тыс. руб.

Круглый стол в Госдуме состоялся вчера. Участниками мероприятия стали порядка 130 вкладчиков из разных городов России. Был поднят вопрос об очередности АСВ в списке кредиторов. По итогам круглого стола будет создана резолюция, в которой будут перечислены все прозвучавшие во время заседания предложения.

Отметим, что представители Центрального банка на круглый стол не явились.