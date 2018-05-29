Стало известно насколько с июля в Зауралье повысятся тарифы на коммунальные услуги

С 1 июля в Курганской области повысятся тарифы на газ и электроэнергию.

Повышение совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в среднем по региону составит 3,8% - об этом на заседании Курганской областной думы сообщил директор департамента государственного регулирования цен и тарифов области Сергей Самойлов, передает корреспондент Накануне.RU.

С учетом утвержденных предельно допустимых отклонений в размере 2,2% по отдельным районам и городам Зауралья, совокупный платеж за коммунальные услуги повысится от 3,8 до 6%.

Отмечается, что одновременно с пересмотром тарифов пересмотрен размер региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, на основании которых происходит начисление субсидии. На сколько увеличились тарифы, на столько же увеличен объем помощи населению из бюджета области.

Заместитель председателя регионального парламента Евгений Кафеев отметил, что рост тарифов будет минимальным.