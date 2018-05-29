Свердловчанин из-за денег избил ветерана ВОВ и получил 7 лет "строгача"

Житель поселка Азанка Тавдинского района избил 89-летнюю женщину – ветерана ВОВ из-за 2,5 тыс. рублей. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, суд приговорил мужчину к семи годам колонии строгого режима.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что происшествие случилось период с 7 по 8 января 2018 года. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил окно и проник в дом пенсионерки, предполагая, что у нее могут быть деньги.

Мужчина потребовал отдать ему деньги, но женщина не отвечала. Разозлившись, он нанес ей не менее двух ударов кулаком по голове, после чего пенсионерка упала на пол. При этом мужчина не переставал требовать деньги – он стал душить женщину. Когда он понял, что старушка не может сопротивляться, он нашел кошелек, в котором было 2,5 тыс. руб., и скрылся.

Свою вину мужчина признал в полном объеме, написал явку с повинной.