Украина испытала авиацию в небе над Донбассом

ВСУ проверили готовность военной авиации к ведению боевых действий, сообщает пресс-служба операции объединенных сил в Facebook.

"Продолжается подготовка всех сил и средств к выполнению заданий по назначению. Так, в течение последней недели происходила внезапная проверка подразделений авиации, которые входят в состав объединенных сил", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что целью учебных мероприятий было достижение высокого уровня слаженности во время поддержания авиацией действий общевойсковых частей.

Отметим, что использование авиации вдоль линии разграничения на глубину 30 км от нее запрещено Минским меморандумом от 19 сентября 2014 г.

Как сообщало Накануне.RU, недавно под Горловкой ВСУ пошли на резкое обострение, что привело к большим потерям.