Жительница Солнечногорского районе Подмосковья обвиняется в убийстве сожителя

В Солнечногорском районе Подмосковья задержана женщина, подозреваемая в убийстве сожителя, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Московской области.

Отметим, 27 мая правоохранителям поступило сообщение о госпитализации 36-летнего мужчины с колото-резаным ранением грудной клетки. Впоследствии он скончался от полученных ранений. По данному факту возбуждено уголовное дело.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий за совершенное преступление установлена и задержана подозреваемая в совершении убийства. Ей оказалась 39-летняя сожительница потерпевшего", - говорится в сообщении.

По версии следствия, убийство совершено на почве ссоры в ходе совместного распития спиртных напитков. В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.