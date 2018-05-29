На пост главы Миасса претендуют Анатолий Лобко и экс-глава администрации города

Пять человек претендуют на должность главы Миасса. Документы на участие в конкурсе подали бывший главы администрации Миасса Валентин Вертипрахов и директор Агентства инвестиционного развития Челябинской области Анатолий Лобко. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городского собрания депутатов.

Ранее документы подали сотрудник АО "Тургоякское рудоуправление" Дмитрий Сундеев, пенсионер, бывший сотрудник ФСБ Александр Иванов и и.о. обязанности главы Миасса Григорий Тонких. Сундеев уже участвовал в конкурсе на должность главы города в 2015 году, но тогда руководителем муниципалитета был избран Геннадий Васьков, арестованный по обвинению в превышении должностных полномочий.

Добавим, что документы от претендентов будут приниматься до 30 мая, а сам конкурс пройдет 6 июля.