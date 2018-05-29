Вертолет Ми-2, пропавший в Забайкалье, нашли в лесу сгоревшим

Вертолет Ми-2, пропавший в Забайкалье, найден. Находившиеся на борту три человека предварительно не пострадали.

Вертолет обнаружили лесники в лесистой местности в Кыринском районе, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

В свою очередь источник в оперативном штабе на месте ЧС подтвердил, что экипаж вертолета жив, однако сама машина сгорела.

По его словам, у вертолета в воздухе отказал двигатель. Он совершил жесткую посадку и загорелся.

По предварительным данным, машина принадлежит ДОСААФ.

Ранее стало известно, что вертолет с тремя людьми на борту не вышел на связь в Забайкалье.