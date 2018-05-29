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24.05.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Штурм администрации и приковывание цепями: Ульяновск показал бунт за Ленина Некоторые активисты даже приковали себя цепями к габаритным машинам, этим красноречивым жестом противники переименования демонстрировали превращение народа в рабов, которым, видимо, в скором времени будет нечего терять, кроме своих оков.
29.05.2018
политика ;
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Свидетели по делу об избиении Dj Smash боятся мести обвиняемого
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Телепнев Dj Smash Дом культуры (2018) | Фото: facebook.com, Александр Телепнев

Окончены следственные действия по делу о нападения на Dj Smash (Андрей Ширман). Часть свидетелей отказались публично выступить против бывшего депутата заксобрания Александра Телепнева – их настоящие имена будут известны только следователю и судье. Политик и другой фигурант дела, Сергей Ванкевич, начали изучать материалы дела, сообщает "Коммерсант".
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Во время предварительного следствия оба вину не признали. Ширман говорил, что на очной ставке Телепнев на вопросы отвечать отказался, сославшись на наличие такого права по конституции. По данным издания, вина бывшего депутата подтверждается видеозаписью, показаниями потерпевшего и свидетелей. Некоторые из них заявили, что опасаются Телепнева, поэтому их защитило государство: данные давших показания людей засекречены, настоящие имена будут известны только следователю и судье.

В беседах "не под протокол" Телепнев якобы не отрицал факт конфликта с Ширманом, а позже предложил ему компенсацию, от которой музыкант отказался. Адвокат ди-джея Евгений Васев рассказал, что не обладает информацией о признании вины в неофициальных разговорах с кем-либо. Гражданский иск в рамках уголовного дела не подавали.

Напомним, Ширман в феврале 2018 г. пострадал в ночном клубе Перми. Драка началась из-за отказа фотографироваться. Артист попал в больницу с переломом челюсти. Сам DJ Smash обвиняет во всем бывшего депутата заксобрания края Александра Телепнева. Следствие возбудило уголовное дело по статье "Нападение группы лиц из хулиганских побуждений". Ширман опасается, что правосудие не будет справедливым, так как избивший его мужчина способен оказать давление на исход дела.

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29.05.2018 12:32 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
14:32 Екб


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Свидетели по делу об избиении Dj Smash боятся мести обвиняемого
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