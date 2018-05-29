В Екатеринбурге добавят более 200 дополнительных авиарейсов в дни ЧМ-2018

В екатеринбургском аэропорту Кольцово запланировано 232 дополнительных рейсов, приуроченных к Чемпионату мира по футболу. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе воздушной гавани, они будут перевозить болельщиков, официальных лиц и участников мундиаля.

112 рейсов из этого числа - это чартеры с организованными группами болельщиков, еще 120 - рейсы со свободной продажей билетов.

Лидерами по введению дополнительных рейсов стали отечественные авиакомпании. Екатеринбург будет связан авиасообщением со всеми городами, принимающими матчи ЧМ.

В пресс-службе Кольцово также отмечают, что дни проведения матчей чемпионата станут самыми тяжелыми для аэропорта. Ожидается, что максимальный поток пассажиров на прилет будет в утреннее время, а в вечернее - на вылет. По предварительным данным, пассажиропоток в эти периоды составит 2000 человек в час.