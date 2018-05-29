Дума Зауралья приняла решение поддержать городских депутатов рублем

Курганская областная Дума приняла в первом чтении законопроект "О гарантиях осуществления полномочий депутатов", его представил на суд областных парламентариев глава Кургана Сергей Руденко.

Этот вопрос вынесли на повестку заседания по инициативе депутатов городского парламента. Внесение данного законопроекта депутатами Курганской городской думы обусловлено необходимостью определения на уровне Курганской области перечня гарантий осуществления полномочий депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления.

Как отметил на заседании спикер областного парламента Дмитрий Фролов, речь не идет о выплате зарплаты городским депутатам - здесь нужно определить общие гарантии, предоставляемые депутатам и выборным должностным лицам в целях обеспечения условий для беспрепятственного осуществления ими своих полномочий.

Так, городским депутатам предлагается предоставить гарантии, связанные с компенсацией расходов, которые необходимы для осуществления депутатами своих полномочий.

Законопроектом также предусмотрено, что размер и порядок предоставления таких компенсационных выплат будет устанавливаться органом местного самоуправления самостоятельно. Кроме того, предоставлять такие гарантии будет возможно только в том случае, если они закреплены в Уставе муниципального образования. Финансирование расходов предполагается за счет местных бюджетов.