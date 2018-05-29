Нарышкин: Правовую оценку ядерному удару США по Хиросиме и Нагасаки еще предстоит дать

Атомному удару американских ВВС по японским городам Хиросиме и Нагасаки в 1945 году предстоит дать правовую оценку, об этом заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

По данным RT, глава СВР сказал об этом в ходе круглого стола, посвященного истории отношений России и Японии. По словам Нарышкина, моральный вердикт в отношении этого "варварского деяния со стороны Соединенных Штатов Америки" очевиден.

"Ну а должную правовую оценку ему еще предстоит дать", - сказал он.

Ранее, в 2015 году, Нарышкин уже заявлял о необходимости трибунала над США за Хиросиму и Нагасаки. Также он подчеркивал, что должен быть изучен вопрос о признании бомбардировок Хиросимы и Нагасаки преступлениями против человечности, аналогичными преступлениям фашистов.