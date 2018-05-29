Представители Общественной палаты России посетят Югру

Представители Общественной палаты РФ (ОП РФ) в преддверии форума "Сообщество", который пройдет в Ханты-Мансийске, проведут сразу несколько общественных проверок, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Член комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимова посетит несколько детских садов и выяснит, кто работает лучше: частные, бюджетные или некоммерческие организации.

"Мы хотели бы посмотреть, как работает сертификат по дошкольному образованию, как работает сертификат по досуговым секциям, кружкам, по дополнительному образованию на практике – в НКО и государственных организациях. Мы поговорим о том, как частный бизнес это поддерживает, какие опции дает родителю: расширяет свободу выбора, может быть, и за счет этого и обычные сады начинают работать лучше и качественнее", - отметила Юлия Зимова.

Председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор проведет проверку сферы ЖКХ. Он оценит состояние аварийного жилья, пообщается с пострадавшими дольщиками, проверит работу очистных сооружений, которые влияют на экологическое благополучие города, задаст вопросы ресурсоснабжающим организациями. Перед этим он встретится с жителями города, чтобы услышать проблемы, с которыми они сталкиваются в сфере ЖКХ.

Герой России, первый заместитель секретаря общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров приедет в Сургут, где встретится с учащимися лицея имени генерал-майора Хисматулина.



"Везде, где я бываю в поездках, я всегда стараюсь встретиться с учащимися кадетских школ, корпусов президентских училищ, суворовских училищ. И если я затрону сердца ребят в Сургутской кадетской школе, то получу обратную связь, и именно она дает силы и желание ездить по регионам и заниматься общественной деятельностью. Потому что ты понимаешь, что ты работаешь на формирование сознания нашего молодого поколения", - поделился Вячеслав Бочаров.



С молодежью города встретится и член профильной комиссии Артем Метелев, который откроет сезон для занятий по программе "Лыжи мечты. Ролики". В мероприятии будут участвовать юные спортсмены и семьи с детьми с инвалидностью.

"Это известный проект с очень высокой эффективностью, когда дети с ДЦП адаптируются к катанию на лыжах или роликах – так у них развивается опорно-двигательный аппарат",- пояснил он.

Общественник рассказал, что сам катался на таких роликах на форуме "Сообщество" два года назад и видел реакцию детей.

"Они были действительно счастливые в момент непосредственно катания. Здорово, что этот проект есть во многих регионах страны, поэтому с удовольствием поддержим его и вместе прокатимся на роликах", заявил Артем Метелев.

Форум "Сообщество" пройдет в Ханты-Мансийске 30-31 мая и будет посвящен теме "Год добровольца: вызовы, возможности, задачи". Цель форума - привлечение активных людей, вне зависимости от их возраста, к участию в жизни страны. Темой форума в Ханты-Мансийске станет волонтерство во всех его проявлениях.