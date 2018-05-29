Представители Общественной палаты России посетят Югру

в этот день
29.05.18
13:45
В Екб.15:45
"Временным" губернатором Тюменской области назначен мэр
"Путинград" вместе с Носовым готов переехать в Магадан
Штурм администрации и приковывание цепями: Ульяновск показал бунт за Ленина
Главное
Глава Рособрнадзора попросил общественность "молчать" во время ЕГЭ

Тема дня
Российские советники в Сирии погибли не без помощи "западных партнеров" Минобороны РФ сообщило, что в результате вечернего нападения на артиллерийскую батарею сирийских правительственных войск в провинции Дейр эз-Зор два российских военных советника погибли на месте, еще двое скончались в больнице. И вполне возможно, что этого бы не произошло, если бы не так называемые наши "западные партнеры".
28.05.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

С "цифровых" небес на землю. Как обсуждали "технологический рывок" на ПМЭФ Предостережения насчет бездумного и повального увлечения "цифрой" звучат как нельзя кстати. Особенно если вспомнить, что на том же ПМЭФ уже в "десятые" чем только не увлекались российские власти – от нанотехнологий (кто-то помнит еще об этом?) до срочной застройки всей России собственными "Кремниевыми долинами".
24.05.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Штурм администрации и приковывание цепями: Ульяновск показал бунт за Ленина Некоторые активисты даже приковали себя цепями к габаритным машинам, этим красноречивым жестом противники переименования демонстрировали превращение народа в рабов, которым, видимо, в скором времени будет нечего терять, кроме своих оков.
29.05.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Вот и поговорили! Телеведущий Владимир Соловьев послал челябинскую активистку "Стоп-ГОКа" на три буквы
Экс-министр Пучков назвал "псевдоогнеборцами" голодающих в Якутии пожарных
Игорь Пыхалов: Офицер КГБ Путин не мог недооценивать поддержку Ельцина в 1991-м
В Сирии в результате обстрела боевиков погибли четверо российских военных
Кудрину при назначении в Счетную палату припомнили Стабфонд и вывод капиталов за рубеж
Владимир Путин заявил, что не будет баллотироваться в президенты России в 2024 году
Синод УПЦ обратился к верующим об опасности автокефалии
Коммунальные тарифы для населения могут подскочить из-за льгот группе En+ Олега Дерипаски
Голосование
Приведет ли повышение пенсионного возраста в РФ к протестам?

Да, как при "монетизации" льгот или еще масштабнее

Будут небольшие по численности акции

Это может стать одним из катализаторов волнений

Нет, люди не выйдут на улицы


Результаты 265

Представители Общественной палаты России посетят Югру
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

общественная палата рф, закон о шлепках, Юлия Зимова (2016) | Фото: В.Беляев, РВС

Представители Общественной палаты РФ (ОП РФ) в преддверии форума "Сообщество", который пройдет в Ханты-Мансийске, проведут сразу несколько общественных проверок, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Член комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимова посетит несколько детских садов и выяснит, кто работает лучше: частные, бюджетные или некоммерческие организации.

"Мы хотели бы посмотреть, как работает сертификат по дошкольному образованию, как работает сертификат по досуговым секциям, кружкам, по дополнительному образованию на практике – в НКО и государственных организациях. Мы поговорим о том, как частный бизнес это поддерживает, какие опции дает родителю: расширяет свободу выбора, может быть, и за счет этого и обычные сады начинают работать лучше и качественнее", - отметила Юлия Зимова.

Председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор проведет проверку сферы ЖКХ. Он оценит состояние аварийного жилья, пообщается с пострадавшими дольщиками, проверит работу очистных сооружений, которые влияют на экологическое благополучие города, задаст вопросы ресурсоснабжающим организациями. Перед этим он встретится с жителями города, чтобы услышать проблемы, с которыми они сталкиваются в сфере ЖКХ.

Герой России, первый заместитель секретаря общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров приедет в Сургут, где встретится с учащимися лицея имени генерал-майора Хисматулина.

"Везде, где я бываю в поездках, я всегда стараюсь встретиться с учащимися кадетских школ, корпусов президентских училищ, суворовских училищ. И если я затрону сердца ребят в Сургутской кадетской школе, то получу обратную связь, и именно она дает силы и желание ездить по регионам и заниматься общественной деятельностью. Потому что ты понимаешь, что ты работаешь на формирование сознания нашего молодого поколения", - поделился Вячеслав Бочаров.

С молодежью города встретится и член профильной комиссии Артем Метелев, который откроет сезон для занятий по программе "Лыжи мечты. Ролики". В мероприятии будут участвовать юные спортсмены и семьи с детьми с инвалидностью.

"Это известный проект с очень высокой эффективностью, когда дети с ДЦП адаптируются к катанию на лыжах или роликах – так у них развивается опорно-двигательный аппарат",- пояснил он.

Общественник рассказал, что сам катался на таких роликах на форуме "Сообщество" два года назад и видел реакцию детей.

"Они были действительно счастливые в момент непосредственно катания. Здорово, что этот проект есть во многих регионах страны, поэтому с удовольствием поддержим его и вместе прокатимся на роликах", заявил Артем Метелев.

Форум "Сообщество" пройдет в Ханты-Мансийске 30-31 мая и будет посвящен теме "Год добровольца: вызовы, возможности, задачи". Цель форума - привлечение активных людей, вне зависимости от их возраста, к участию в жизни страны. Темой форума в Ханты-Мансийске станет волонтерство во всех его проявлениях.

Другие новости по темам: форум Сообщество, общественная палата рф, проверки
29.05.2018 12:10 Мск | Ханты-Мансийск | Ксения Теплякова
14:10 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Представители Общественной палаты России посетят Югру
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+