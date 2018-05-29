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от издателя  |  комментариев: 3


Штурм администрации и приковывание цепями: Ульяновск показал бунт за Ленина Некоторые активисты даже приковали себя цепями к габаритным машинам, этим красноречивым жестом противники переименования демонстрировали превращение народа в рабов, которым, видимо, в скором времени будет нечего терять, кроме своих оков.
29.05.2018
политика ;
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Новости
29.05.2018 12:41 Мск (14:41 Екб)
спорт | Воронежская область
Пока фанаты "Факела" в отчаянии, воронежские власти обеспечили комфорт сборной Марокко
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футбольный мяч (2010) |

В администрации города прошло совещание по вопросам подготовки и организации пребывания в Воронеже на период проведения мундиаля сборной Марокко. Докладчиком выступил руководитель управления физической культуры и спорта Александр Бахтин, который рассказал о предпринятых мерах безопасности для проживания марокканцев и доложил о готовности их тренировочной базы в городе. Ею станет реконструированный стадион "Чайка", резервным объектом выступает стадион "Локомотив", сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.
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Официальная передача "Чайки" для использования в Оргкомитет по проведению чемпионата мира по футболу запланирована уже на 31 мая. Через две недели после этого, 13 июня, на стадионе планируется провести открытую тренировку сборной команды Марокко, для чего представители правоохранительных органов и чиновники проверили маршруты перемещения гостей, определены места для размещения дополнительных 29 камер наружного наблюдения. По словам Бахтина, все время отборочных игр марокканцы будут проживать и тренироваться прямо на стадионе "Чайка".

После мундиаля стадионы "Чайка" и "Локомотив" вновь будут реконструированы, эти объекты включены в программу так называемого "наследия чемпионата". На "Чайке" реконструкция пройдет в два этапа, на поле появится искусственное покрытие, то же самое в будущем произойдет с "Локомотивом".

Напомним, что сборная Марокко на российском чемпионате мира попала в группу "B", в которой выступают такие гранды, как сборная Португалии и Испании, а также Иран. Матчи этой группы стартуют как раз игрой сборных Марокко и Ирана, которая состоится 15 июня в Санкт-Петербурге.

Чемпионат мира пройдет впервые в России с 14 июня по 15 июля 2018 г., игры будут принимать 11 городов на 12 стадионах.

Отметим, что тем временем фанаты воронежского "Факела" требуют от губернатора Александра Гусева спасти родной клуб от краха. По итогам сезона-2017/18 он занял последнее, 20-е, место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и вылетел во второй дивизион.

Другие новости по темам: Чемпионат мира по футболу 2018, Александр Бахтин, сборные, групповой этап
29.05.2018 12:41 Мск | Денис Лузин
14:41 Екб


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Пока фанаты "Факела" в отчаянии, воронежские власти обеспечили комфорт сборной Марокко
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