Следователи предъявили обвинение москвичу, захватившему заложников на востоке столицы

В Москве местному жителю предъявлено обвинение в совершении убийства мужчины и захвате заложников на востоке столицы, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Так, 57-летний москвич обвиняется в убийстве, совершенном с особой жестокостью и захвате заложников, повлекшем умышленное причинение смерти человеку.

Как сообщало Накануне.RU, инцидент произошел вечером 24 мая. Москвич захватил в заложники семью с ребенком в квартире на улице Молостовых в столице. Злоумышленник удерживал мужчину, женщину и ребенка - двух последних удалось вывести из дома. Глава семейства погиб. Также захватчик ранил сам себя, но затем сдался полиции.

Напомним, ранее следователи, получив разрешение врачей, допросили злоумышленника и предъявили ему обвинение. В ходе допроса мужчина признал вину и пояснил, что удержание семьи и убийство супруга потерпевшей он совершил на почве личных неприязненных отношений, возникших в период проживания с ними в одной квартире.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о заключении фигуранта дела.