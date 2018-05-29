"Этот объект очень важен для Екатеринбурга". Сквер рядом с Управлением железной дороги преобразится этим летом

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб оценил ход работы по благоустройству территории сквера возле Управления железной дороги. Как пояснил сити-менеджер во время объезда Желознодорожного района, рядом со зданием расположится современный новый сквер и барельеф, который будет посвящен истории железной дороги, передает корреспондент Накануне.RU

Реконструкция сквера предполагает обновление зеленого фонда. Эта инициатива исходила от СвЖД. В этом году работники уже начали благоустраивать часть сквера на улице Печерской - очистили от деревьев, а сейчас работы идут по всей территории.

"Мы решили построить здесь новый сквер и барельеф, который будет посвящен истории железной дороги, это будет продолжением сквера. Несколько лет назад мы подписали соглашение, и Свердловское отделение РЖД взяло на себя обязательство привести его в порядок, благоустроить. 19 июля отделение Свердловской железной дороги проводит здесь большой форум, на который приедет много руководителей. Этот сквер важен для жителей микрорайона и для города, люди смогут приходить сюда и любоваться", - рассказал Якоб.

По его словам, эта территория будет озеленена: появятся цветочные клумбы и кустарники. Планируется, что все работы будут завершены до 1 июля 2018 г.