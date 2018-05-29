Носовнеуходи. Жители Нижнего Тагила устроили флэшмоб

Жители Нижнего Тагила не могут принять тот факт, что Владимир Путин назначил Сергея Носова временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области вместо ушедшего в отставку Владимира Печеного. В социальных сетях 28 мая зародилась акция #Носовнеуходи, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Жители города выкладывают в социальных сетях фотографии мэра Сергея Носова и добавляют хэштег. В акции уже принимают участие работники предприятий, журналисты и другие горожане.

"Кто с нами и не хочет отпускать Сергея Константиновича - поддерживайте акцию! Посмотрим, сколько нас, искренне любящих нашего мэра", - пишут тагильчане.

На данный момент опубликовано более 290 постов в поддержку Носова. Некоторые и вовсе хотят переехать вместе с Носовым в Магадан.

"Отдайте нам Сергея Носова! Тагил, едем с мэром в Магадан", - пишут пользователи в социальных сетях.

Напомним, Сергей Носов - потомственный металлург, уроженец Челябинской области, работал в структурах "Евраз-Холдинга", "Ростеха", на постах в органах государственной власти Свердловской области, мэром Нижнего Тагила стал в 2012 г., получив на прямых выборах 92%, в сентябре 2017 г. переизбрался на второй срок. Нижний Тагил из-за особого внимания к нему президента РФ в прессе часто называют "Путинградом".