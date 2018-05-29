"Загрузка 100%". Из челябинского аэропорта "Россия" улетела с пассажирами в Ларнаку

Авиакомпания "Россия" начала выполнять рейсы из международного аэропорта "Челябинск" в кипрскую Ларнаку.

На первый авиарейс в этом году было продано 189 билетов, загрузка составила 100%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта "Челябинск".

21 мая авиакомпания "Россия" начала программу перелетов из Челябинска в турецкую Анталью, выполняются также регулярные рейсы в Санкт-Петербург и курортный Симферополь. Авиакомпания является многолетним партнером аэропорта "Челябинск", ее услугами в 2017 г. в столице Южного Урала воспользовались свыше 123 тыс. пассажиров.