Ушаков: России пытаются навязать американский футбол в политике

Западные страны в мировой политике пытаются навязать игру в американский футбол, но в него мало кто умеет, а главное - хочет играть, заявил на "Примаковских чтениях" помощник президента России Юрий Ушаков.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин на днях сравнил ситуацию в мировой политике с "игрой в футбол по правилам дзюдо". "От себя я бы добавил, что, как мне представляется, нам вообще пытаются навязать американский футбол, но давайте признаем, коллеги, что мало кто умеет в него играть, а главное - далеко не все хотят в него играть", - цитирует Ушакова ТАСС.

Ушаков отметил, что России в этом случае нужно продолжать "играть в нормальный европейский" футбол.

Ранее стало известно, что помощник президента посетит Челябинск.