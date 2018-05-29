В Югре супруги обогатились на "работе" фейкового притона

Супруги из Югры попались на"интимном" мошенничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной полиции.

Подозреваемые под вымышленными именами регистрировались в соцсетях и переписывались с потенциальными клиентами. После согласования деталей они требовали оплатить интим, в ответ исполнитель должна была приехать по указанному адресу.

Так и не воспользовались обещанным пять жителей Нижневартовска, есть информация о жертвах из других регионов. Супругов "взяли" в Казани. Полученные деньги они тратили на дорогие гаджеты и украшения. Возбуждено уголовное дело. В ходе обыска в квартире задержанных, оперативники изъяли мобильные телефоны, сим-карты, тетради с записями.