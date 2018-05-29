В Екатеринбурге отремонтируют 57 дворов

В Екатеринбурге в 2018 году отремонтируют 57 дворовых территорий. Заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко рассказ об этом в программе "Открытая студия", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Всего таких заявок было 84, но 27 были отсеяны из-за несоответствия критериев отбора. Жители домов, которые попали в программу, оплачивают 5% от стоимости работ. До 2022 включено в программу порядка трёх тыс. домов, но в ближайшие попадают дома, где уже есть эскизные проекты.

Во дворах выполнят ремонт дорог, установят скамейки и урны, проведут освещение. Уже в июне стартуют все работы.