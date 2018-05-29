Бабкин подтвердил готовность "Партии дела" к объединению с аграрными партиями

Аграрные партии могут объединиться на базе "Партии Дела". Это подтвердил известный промышленник, председатель Федерального совета ВПП "Партия Дела" Константин Бабкин.

Ранее уральский фермер Василий Мельниченко заявил о том, что ведутся переговоры о создании объединенной политической партии, продвигающей интересы сельских жителей.

"Подтверждаю. Ведутся. Есть "Партия Возрождения Села", "Возрождение аграрной России", "Объединённая аграрно-промышленная партия". Есть "Партия Дела". Все партии молодые, проходят этап становления. В таком разобщённом виде для нас превратить крестьян в реальную политическую силу задача трудная", - прокомментировал заявление Бабкин на своей странице в фейсбуке.

По его словам, проблем у аграриев много, но они решаемы, "если правительство будет на это мотивировано". В частности промышленник указал на дорогое топливо и другие ресурсы, дорогие кредиты и высокие налоги, низкий уровень государственной поддержки и её непрозрачное распределение, приоритетную поддержку крупных агрохолдингов, ужесточение правил и даже запрет на содержание свиней и птицы, неурегулированные вопросы собственности на землю. "Всё это и многое другое делает тех, кто ещё занимается в России сельским хозяйством, настоящими героями", - сказал он.

Как подчеркнул Бабкин, у российского села есть огромный экономический потенциал. "Однако только в аграрной теме наша партия замыкаться не может. Нам важно добиться развития промышленности, нам важно слышать военных, мы хотим говорить о внешней политике государства. Мы говорим о более справедливом устройстве общества. Как я понял, некоторым представителям аграрного движения требуется время для того, чтобы мысленно выйти за аграрные рамки, согласиться с мыслью, что они готовы объединиться с партией более широких интересов", - написал председатель Федсовета партии.

При этом Бабкин еще раз подтвердил, что "Партия Дела" открыта для переговоров и готова к объединению. "Мы готовы умерять личные амбиции и готовы слышать вас! Впереди огромная работа и огромная цель — развитие России и её самой сердцевины — её села", - заключил он.